Anthony Moris, l'homme du match : "Undav me chambrait au sujet des clean-sheets"

Anthony Moris a tenu son équipe dans un fauteuil grâce à un arrêt fantastique devant Igor De Camargo. Le portier se félicitait de la clean-sheet, car il savait qu'il aurait suffi d'un but pour relancer Malines ...

Pour Felice Mazzù, c'était clair : "Si vous devez remettre un trophée d'homme du match, je crois que c'est à Anthony Moris, car il a sorti une grosse prestation". L'intéressé mettait d'abord en avant la prestation collective : "On savait que Malines était une équipe solide et efficace, qui pose des soucis à chaque adversaire. Il fallait sortir une grosse performance collective, et rattraper les deux défaites contre eux tout en les laissant un peu plus loin au classement", déclare Moris après la rencontre.

Si le but hors-jeu était validé, ça sentait mauvais

"La clean-sheet me fait plaisir à titre personnel, bien sûr. Deniz Undav me chambrait depuis un petit temps en me rappelant que ça faisait longtemps sans garder le zéro", sourit le portier unioniste. "Ca me tenait à coeur. On leur a laissé peu d'occasions et j'ai pu être déterminant. Sur le but hors-jeu, cependant, je suis soulagé que l'arbitre siffle car il reste dix minutes, ils ont beaucoup de taille, ça signifiait des longs ballons. Ca sentait mauvais".

Une défense solide

La défense de l'USG est moins mise en valeur que le fameux duo d'attaque Undav-Vanzeir ou que certains joueurs comme Mitoma. "C'est vrai que le foot, c'est marquer un but de plus que l'adversaire, mais nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui juste grâce à notre attaque", nuance Moris. "On ne va pas marquer 3-4 buts à chaque match. Notre défense est aussi l'une des meilleures de D1A (la 2e meilleure, nda)".