Björn Engels prend la défense d'Abdoulaye Seck : "Ça devait être vraiment très grave"

L'Antwerp a chuté dans les derniers instants face au Standard de Liège ce dimanche (2-3). Le matricule 1 a même terminé la rencontre réduit à neuf.

Le match entre l'Antwerp et le Standard de Liège fut complètement fou, mais aussi très tendu avec trois bagarres générales. La première a éclaté juste avant de rejoindre les vestiaires à la pause après une altercation entre Seck et Amallah. Le défenseur de l'Antwerp a pété un câble et a vu rouge.

Björn Engels a pris la défense de son coéquipier. "Ce qui a été dit à Seck est si grave qu'il n'arrive pas encore à l'exprimer lui-même. Il ressemble à un colosse, mais c'est un garçon très gentil et courageux. Ça devait être vraiment très cruel, sinon il n'aurait jamais réagi comme ça. Il avait vraiment le cœur à l'ouvrage", a expliqué le défenseur central.

"Notre première mi-temps n'était pas au top"



Sur la performance du Great Old, Engels était plus critique. "Notre première mi-temps n'était pas au top. Nous sommes parvenus à un score de 1-1 après la mi-temps, puis à un score de 2-1 grâce à une très belle action de Benny (Benson). C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu s'y tenir. Je pense que nous aurions dû botter le ballon au loin sur le deuxième but du Standard. Les 2-3 de la fin, je dois encore revoir l'action", a conclu l'ancien joueur du Club de Bruges.