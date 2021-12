Vitesse l'emporte grâce à un doublé d'Openda, Vlap buteur avec Twente

Lois Openda n'est plus qu'à une réalisation de la place de meilleur buteur du championnat.

En début d'après-midi, Twente s'est imposé 2-1 sur sa pelouse face à Waalwijk. C'est dans les cinq premières minutes que Twente a fait la différence en inscrivant deux buts, dont un venu de Michel Vlap. Malgré la réduction du score d'Odgaard après seulement dix minutes, Twente a su garder un but d'avance et garde sa cinquième place. Daneels et Van den Buijs étaient titulaires pour Waalwijk, Adewoye est également monté au jeu mais a été exclu à la dernière minute.

Le Vitesse Arnhem s'est imposé 2-1 face à Heracles grâce à un doublé de Lois Openda. Il s'agit des huit et neuvièmes buts d'Openda cette saison, ce qui le rapproche à une seule réalisation de Linssen (Feyenoord) en tête du classement des buteurs. Du côté d'Heracles, Fadiga, Schoofs et Sierra étaient titulaires.

Feyenoord a, quant à lui, été tenu en échec sur la pelouse de Groningen (1-1). Senesi avant pourtant ouvert la marque pour Feyenoord à l'heure de jeu, mais Larsen a égalisé cinq minutes plus tard. Ngonge était titulaire pour Groningen et a été remplacé à vingt minutes du terme.