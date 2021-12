Karim Adeyemi déclare sa flamme au Barça

Karim Adeyemi, Pedri et Joan Laporta étaient à Turin ce soir pour la cérémonie du Golden Boy.

Joan Laporta avait du pain sur la planche aujourd'hui à Turin. Le président du Barça a tout d'abord rencontré Mino Raiola dans un hôtel afin de discuter de la situation de certains de ses joueurs, dont Paul Pogba mais aussi et surtout Erling Haaland.

Ce soir, Laporta a rejoint Pedri et la délégation du Barça à la cérémonie du Golden Boy, que Pedri a remporté. Présent également ce soir à Turin, Karim Adeyemi. En effet, le jeune attaquant de Salzbourg était lui aussi mis à l'honneur puisqu'il a remporté le prix des supporters.

Après la cérémonie, le jeune attaquant s'est exprimé au micro de Sport sur un potentiel transfert vers la Catalogne: "Le Barça est l'un des meilleurs clubs du monde et je suis fier qu'ils m'aiment. Si je me vois jouer pour le Barça à l'avenir ? Bien sûr. C'est un super club et si à un moment j'ai envie de changer, peut être."