Roberto Martinez pourrait perdre son entraîneur adjoint

D'après le média Daily Record, Shaun Maloney (38 ans), T2 de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, pourrait quitter son poste et devenir le nouvel entraîneur de Hibernian, en D1 écossaise. L'arrivée de Maloney, ancien international écossais (39 caps, 6 buts) pourrait rapidement être officialisée par le club d'Édimbourg : Hibernian espère pouvoir compter sur lui en vue de la finale de Coupe de la Ligue, dimanche prochain face au Celtic Glasgow.

Martinez va donc peut-être à nouveau devoir remanier son staff.

