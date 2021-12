Coup dur pour Rafael Benitez et Everton

Richarlison (24 ans) souffre d'une déchirure au mollet, contractée lors de la défaite d'Everton sur la pelouse de Crystal Palace (1-3), dimanche lors de la 16ème journée de Premier League. Une véritable tuile pour les Toffees qui vont perdre une pièce maîtresse pendant plusieurs semaines.

"Une analyse complémentaire a révélé que le Brésilien avait subi une déchirure au mollet. Le joueur de 24 ans, qui a inscrit trois buts en championnat cette saison, devrait être absent pendant plusieurs semaines", précise notamment le communiqué publié par Everton ce mardi.

ℹ️ | An injury update on Richarlison, Andros Townsend and Seamus Coleman.