D1B: Waasland-Beveren perd encore des plumes, tout profit pour Westerlo?

Le leader aura encore l'occasion de creuser l'écart avant la trêve.

Fin d'année en en mode mineur pour Waasland-Beveren. Les Lions se déplaçaient sur la pelouse de Lommel et ils ont longtemps été menés. Robin Henskens avait, en effet, ouvert le score pour les visités à la demi-heure.

Et il a fallu attendre la seconde période pour voir les Waaslandiens réagir. Jenthe Mertens a égalisé à l'heure de jeu, mais Chris Kablan a été exclu quelques minutes plus tard. En infériorité numérique, Waasland-Beveren n'a pas été en mesure de passer devant. Les deux équipes se quittent donc sur un partage (1-1), qui ne fait les affaires de personne.

Les Limbourgeois restent septièmes et avant-derniers, avec trois points de plus que la lanterne rouge, Virton. Waasland-Beveren conservera sa deuxième place à l'issue du week-end, mais Westerlo pourrait boucler l'année avec 12 points d'avance et un match de retard, en cas de succès contre les Gaumais dimanche soir.