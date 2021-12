Simons : plus vite que prévu, plus difficile que prévu

Timmy Simons est donc, jusqu'à nouvel ordre et avec Davy De Fauw, le nouveau coach de Zulte Waregem. L'ancien Brugeois est donc dans le grand bain.

En quittant, il y a un peu moins de deux saisons, le Club de Bruges pour Zulte Waregem, l’avenir de Timmy Simons était tout tracé : apprendre dans l’ombre de Dury avant de prendre sa succession.

Cependant, la saison des coalisés n’est pas celle qui était attendue puisque les Flandriens sont actuellement à la 17ème place du classement, ce qui correspond à une place de barragiste. Ce vendredi, le couperet est tombé : Dury est débarqué, Simons va devoir aider le club à relever la barre.

Ce passage de témoin est donc plus rapide que prévu, et surtout il va être plus compliqué que prévu. En effet, nous sommes au milieu de la saison et il y a énormément de pression non seulement de la part des supporters qui exigent des résultats, mais aussi de la direction qui n’a pas envie de voir le club basculer en D1B.

Il est donc clair que pour son baptême du feu, Simons va être directement sous pression, et ce dès la première rencontre de ce week-end. Au menu : la réception du KV Malines… avant un déplacement au Standard. Autant dire que rien ne sera simple pour lui.