Joren Dom secoué par la défaite du Beerschot : "Je ne sais plus quoi dire..."

Défaits face à Ostende, les Anversois comptent désormais dix points de moins que Seraing, actuel 17e et avant-dernier.

Rien ne va plus pour le Beerschot. Le club anversois s'est incliné 0-2 à domicile face à Ostende. Les Rats restent sur une série de quatre défaites d'affilée en championnat et la situation commence doucement à se compliquer puisqu'ils comptent désormais dix points de retard à la dernière place.

Interrogé en conférence de presse, le milieu de terrain du Beerschot Joren Dom était visiblement secoué par cette défaite : "D'habitude, il y a toujours des choses à évoquer à l'issue d'une rencontre mais là, je ne sais pas quoi dire... Je pense que ça reflète un peu l'histoire de notre saison. Ostende marque deux buts coup sur coup et cela n'aurait jamais dû arriver."

Maintenant, Dom ne veut plus se concentrer sur le classement : "Cela ne sert plus à rien de regarder le classement. Nous devons nous regarder dans le miroir et donner le meilleur de nous-même pour essayer de s'en sortir", a-t-il conclu.