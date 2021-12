Le sursaut de Zulte-Waregem : "Nous devions nous relever après le départ de Francky Dury"

Le choc du départ de Dury digéré, Zulte-Waregem a remporté une victoire importante contre Malines pour pouvoir aller de l'avant.

Zulte-Waregem s'est imposé de justesse 3-2 face au FC Malines avec deux buts inscrits dans les arrêts de jeu.

Une victoire aussi spectaculaire qu'importante qui permet à Essevee de débuter l'après Dury avec une victoire, et de se donner de l'air en bas de tableau : "Nous devions nous relever après le départ de Francky Dury. C'était le sentiment partagé par le groupe", a expliqué le jeune Dion De Neve à Sporza.

"Je vais juste aller voir ma mère pour fêter cela", confiait modestement celui qui a égalisé à la 91e après être monté au jeu à la 84e.

"J'ai vu le ballon arriver devant le but. Humphreys dévie et j'ai repris sans réfléchir. Heureusement, ça a terminé au fond. Malgré cette égalisation, on sentait qu'on pouvait faire encore plus. Nous avons continué à nous battre et, à la fin, le troisième but est tombé", ponctue le jeune défenseur de 20 ans.

Cette victoire permet à Zulte de quitter la zone rouge au détriment de Seraing.