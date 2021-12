Parme et ses Belges se rassurent dans le bas de classement de Série B

Une victoire qui fait du bien et qui écarte temporairement le danger.

Ce dimanche en Série B (la D2 italienne), Parme est allé s'imposer 0-2 sur la pelouse d'Alexandrie. Les buts ont été marqués par l'ancien sévillan Franco Vazquez (31e) et le Polonais Adrian Benedyczak (42e). Arrivé cet été en prêt depuis Anderlecht, Elias Cobbaut était à nouveau titulaire en défense. Maxime Busi (ex-Charleroi, transféré en 2020 pour près de 7 millions d'euros), est quant à lui resté sur le banc et n'a disputé que 6 matchs depuis le début de la saison. Toujours avec l'éternel Gianluigi Buffon, 43 ans, dans les cages, Parme bat un concurrent direct et s'extirpe un peu de la zone rouge de Série B en remontant à la 13e place.