Retour des huis clos en Pro League

Le championnat de Belgique va à son tour retrouver des stades vides.

Après l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est la Belgique qui décide de fermer ses stades au public. Réuni ce mercredi, le Comité de Concertation a décidé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus et parmi celles-ci, on retrouve, selon Het Laatste Nieuws, l'interdiction de public pour les événements sportifs en extérieur.

La Pro League va donc devoir repasser à huis clos dans les prochains jours. Reste à savoir à partir de quand? Cet après-midi la RTBF estime que les huis clos pourraient n'être d'application qu'à partir du lundi 27 décembre.

Si cela se confirme, une partie de la 22e journée de championnat pourrait être jouée avec public et l'autre sans. Le derby brugeois, Courtrai-Antwerp, Standard-Zulte Waregem, Union-La Gantoise et Ostende-Genk sont en effet prévus le dimanche 26, tandis que Charleroi-OHL, Malines-Seraing, STVV-Eupen et Beerschot-Anderlecht auront lieu le lundi 27.