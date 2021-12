Sergio Ramos a encore "amélioré" son record, il s'excuse sur les réseaux

Ce mercredi, Sergio Ramos (35 ans), pourtant entré au jeu seulement à la mi-temps, n'a pas terminé la rencontre : le défenseur central du PSG a pris deux cartons jaunes en fin de rencontre (81e, 85e) à Lorient, et a donc subi la 27e (!) expulsion de sa carrière. Un chiffre record parmi les 5 grands championnats européens.

Ramos a réagi à cette exclusion après la rencontre : "Aujourd'hui est un jour nouveau pour apprendre, demain un jour nouveau pour s'améliorer. Toujours vers l'avant", écrit-il avec optimisme.

Sergio Ramos gets his first red card for PSG 🟥 pic.twitter.com/HlIUoU5C0M

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME