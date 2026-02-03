"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

Jonathan Legear était à Sclessin ce dimanche et il n'a pas été impressionné par ce qu'il a vu. Surtout pas par Lucas Hey.

Ce dimanche à Sclessin, il n'y avait pas grand chose à sauver du côté du RSC Anderlecht. Et si c'était une prestation en-dessous des attentes de la part de beaucoup de Mauves, il y en a un qui a évolué à son niveau à peu près habituel, c'est-à-dire insuffisant : Lucas Hey.

Catastrophique à la relance, comme toujours, mais cette fois également faible au duel, Hey confirme semaine après semaine qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire à Anderlecht. La "marge de progression" que certains voyaient en lui ressemble plutôt à une marge d'erreur.

Lucas Hey, insuffisant pour Anderlecht ?

Un constat que Jonathan Legear, présent en bord de terrain ce dimanche en tant que consultant, fait avec brutalité : "J'espère que le prochain entraîneur d'Anderlecht va se débarrasser de Hey, parce que c'est le plus mauvais défenseur que j'ai jamais vu", lâche-t-il sur le plateau de RTL Info ce lundi.

"Je le dis depuis 8 mois. Je ne comprends pas qu'un joueur comme ça puisse jouer tous les matchs", se lamente celui qui a disputé 129 matchs pour Anderlecht de 2004 à 2011, et cotoyé des défenseurs de classe mondiale à l'époque dans le onze des Mauve & Blanc.

Lire aussi… OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois›

Moussa Diarra est arrivé cet hiver pour renforcer la défense du RSCA, mais ce dimanche, il était aligné en tant que back gauche. Peut-être le prochain coach (ou Edward Still, intérimaire) décidera-t-il d'en faire le titulaire aux dépens de Lucas Hey, dont le crédit auprès de Besnik Hasi était en effet difficilement compréhensible.