"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

Photo: © photonews

Jonathan Legear était à Sclessin ce dimanche et il n'a pas été impressionné par ce qu'il a vu. Surtout pas par Lucas Hey.

Ce dimanche à Sclessin, il n'y avait pas grand chose à sauver du côté du RSC Anderlecht. Et si c'était une prestation en-dessous des attentes de la part de beaucoup de Mauves, il y en a un qui a évolué à son niveau à peu près habituel, c'est-à-dire insuffisant : Lucas Hey.

Catastrophique à la relance, comme toujours, mais cette fois également faible au duel, Hey confirme semaine après semaine qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire à Anderlecht. La "marge de progression" que certains voyaient en lui ressemble plutôt à une marge d'erreur. 

Lucas Hey, insuffisant pour Anderlecht

Un constat que Jonathan Legear, présent en bord de terrain ce dimanche en tant que consultant, fait avec brutalité : "J'espère que le prochain entraîneur d'Anderlecht va se débarrasser de Hey, parce que c'est le plus mauvais défenseur que j'ai jamais vu", lâche-t-il sur le plateau de RTL Info ce lundi.

"Je le dis depuis 8 mois. Je ne comprends pas qu'un joueur comme ça puisse jouer tous les matchs", se lamente celui qui a disputé 129 matchs pour Anderlecht de 2004 à 2011, et cotoyé des défenseurs de classe mondiale à l'époque dans le onze des Mauve & Blanc.

Moussa Diarra est arrivé cet hiver pour renforcer la défense du RSCA, mais ce dimanche, il était aligné en tant que back gauche. Peut-être le prochain coach (ou Edward Still, intérimaire) décidera-t-il d'en faire le titulaire aux dépens de Lucas Hey, dont le crédit auprès de Besnik Hasi était en effet difficilement compréhensible. 

