OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

Moussa N'Diaye est prêté par Anderlecht à Schalke 04 jusqu'en fin de saison. L'information a été officialisée par le club allemand ce lundi soir.

Non repris dans la sélection d’Anderlecht pour affronter le Standard, Moussa N’Diaye était dans une position délicate dans le club bruxellois. Même si le licenciement de Besnik Hasi aurait pu changer la donne...

Mais finalement, il n’en sera rien ; le joueur a bel et bien paraphé un contrat avec Schalke 04. Le Sénégalais s’en va d’Anderlecht pour la première fois depuis sa signature à l’été 2022 en provenance du centre de formation du FC Barcelone.

Youri Mulder, directeur du football professionnel du club allemand, s’est exprimé sur la signature de l’arrière gauche : "Il était important pour nous d’être mieux armés sur le côté défensif gauche. Avec Moussa, nous recrutons à ce poste un joueur qui incarne un football intense. Lors des discussions, il nous a clairement fait comprendre qu’il était très motivé par ce défi."

Les mots de Moussa N’Diaye

Le natif de Dakar est impatient de débuter son nouveau défi : "J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec l’équipe dès demain. L’équipe pratique un football très intense, qui me plaît. Je veux m’investir pleinement afin que la saison soit une réussite pour l’équipe et les supporters."

Schalke 04 est actuellement le leader de 2. Bundesliga. Le club vise un retour dans l’élite du football allemand et compte bien notamment faire confiance à Moussa N’Diaye pour y parvenir.