OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Moussa N'Diaye est prêté par Anderlecht à Schalke 04 jusqu'en fin de saison. L'information a été officialisée par le club allemand ce lundi soir.

Non repris dans la sélection d’Anderlecht pour affronter le Standard, Moussa N’Diaye était dans une position délicate dans le club bruxellois. Même si le licenciement de Besnik Hasi aurait pu changer la donne...

Mais finalement, il n’en sera rien ; le joueur a bel et bien paraphé un contrat avec Schalke 04. Le Sénégalais s’en va d’Anderlecht pour la première fois depuis sa signature à l’été 2022 en provenance du centre de formation du FC Barcelone.

Youri Mulder, directeur du football professionnel du club allemand, s’est exprimé sur la signature de l’arrière gauche : "Il était important pour nous d’être mieux armés sur le côté défensif gauche. Avec Moussa, nous recrutons à ce poste un joueur qui incarne un football intense. Lors des discussions, il nous a clairement fait comprendre qu’il était très motivé par ce défi." 

Les mots de Moussa N’Diaye

Le natif de Dakar est impatient de débuter son nouveau défi : "J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec l’équipe dès demain. L’équipe pratique un football très intense, qui me plaît. Je veux m’investir pleinement afin que la saison soit une réussite pour l’équipe et les supporters."

Lire aussi… OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois
Schalke 04 est actuellement le leader de 2. Bundesliga. Le club vise un retour dans l’élite du football allemand et compte bien notamment faire confiance à Moussa N’Diaye pour y parvenir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Moussa N'Diaye

Plus de news

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

18:16
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

14:20
Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

21:30
Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

16:00
Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

11:40
Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

19:00
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

18:45
Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

19:15
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

18:30
Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

18:00
Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

08:40
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

15:40
Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

15:20
4
Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

12:00
1
De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

12:40
1
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40
Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

16:20
Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

07:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved