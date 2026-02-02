OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

Le Cercle de Bruges a officialisé la signature du jeune talent colombien Royer Caicedo. Le défenseur central gaucher de 19 ans arrive en provenance de l'Atlético Nacional et a signé un contrat jusqu'en 2029, avec une option pour une saison supplémentaire.

Royer Caicedo est considéré comme un grand talent en Colombie. La saison dernière, il a été sacré vainqueur de la Coupe de Colombie et de la Supercoupe avec l’Atlético Nacional, une performance qui a confirmé son statut dans son pays.

Du haut de ses 1,95 m, le défenseur est puissant dans les duels, mais il dispose également d’une bonne qualité de relance, ce qui le rend adapté au football moderne que souhaite pratiquer le Cercle de Bruges.

Le premier Colombien de l’histoire du Cercle de Bruges

Au Cercle, Royer portera le numéro 33 et sera donc le tout premier Colombien à revêtir le maillot des Groen en Zwart.

Le directeur technique Luciano Murchio s’est montré enthousiaste : "Royer est un défenseur gaucher très prometteur, doté de solides qualités physiques et d’un réel bagage technique. Il possède un énorme potentiel et nous sommes particulièrement heureux qu’il ait choisi le Cercle de Bruges pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière."

Le joueur se réjouit également de cette nouvelle aventure : "Je suis très heureux de pouvoir jouer pour le Cercle à partir de maintenant et j’ai hâte de vivre cette nouvelle aventure avec les supporters. Je ferai tout pour les rendre fiers."



