OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

Nilson Angulo n'est officiellement plus un joueur d'Anderlecht. L'ailier a signé un contrat avec Sunderland pour un montant estimé entre 15 et 20 millions d'euros, à en croire la presse anglaise.

Sur le plan financier, ce départ est évidemment une grosse victoire du côté d’Anderlecht. Sur le plan sportif, peut-être moins, puisque le remplacer s’annonce loin d’être évident dans une équipe qui ne comptait déjà pas beaucoup d’ailiers.

L’Équatorien a signé un contrat jusqu’en juin 2030. Il se lance dans le plus grand défi de sa carrière en rejoignant la Premier League. Il remplace Simon Adingra, parti du côté de Sunderland sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’en fin de saison. Ce dernier remplace d’ailleurs lui-même George Ilenikhena, qui file direction l’Arabie saoudite.

Nilson Angulo était arrivé à Anderlecht à l’été 2022 et n’avait pas quitté le club depuis. Il s’agisait d’ailleurs de sa première expérience en dehors de son pays natal.

Les mots du directeur sportif de Sunderland

Le directeur sportif de Sunderland, Kristjaan Speakman, croit fermement en Nilson Angulo : "C’est un talent extrêmement prometteur et nous sommes ravis qu’il ait choisi de rejoindre Sunderland. Ailier rapide et créatif, il excelle dans toutes les actions clés nécessaires pour faire la différence dans le dernier tiers du terrain et arrive avec l’ambition de marquer les esprits.

Il est jeune, mais a déjà vécu de nombreuses expériences intéressantes au plus haut niveau, tant sur la scène nationale qu’européenne et internationale avec l’Équateur. Nous sommes très heureux d’avoir finalisé ce transfert et avons hâte d’accueillir Nilson à Wearside", conclut-il.