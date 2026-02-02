Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Le jeune Ivoirien Séverin Nioule semblait en bonne voie de rejoindre le Sporting de Charleroi, mais cela ne devrait finalement pas être le cas.

L’expert mercato Sacha Tavolieri rapporte que le BK Häcken et le Sporting de Charleroi étaient en négociations avancées pour le transfert du natif d’Abidjan. Un prêt payant avec obligation d’achat était évoqué.



Mais problème : le coach du BK Häcken bloque le deal. Il a initié le capotage de l’opération, qui ne devrait finalement pas aller à son terme.

Séverin Nioule évolue au poste d’ailier gauche. Son contrat avec le club suédois court actuellement jusqu'en décembre 2027. En ce qui concerne sa valeur marchande, elle est estimée à 400 000 euros selon Transfermarkt.

En Suède, le championnat est déjà terminé. Lors du dernier exercice, il a pris part à un total de 30 matchs toutes compétitions confondues pour trois buts inscrits et deux passes décisives délivrées.

En Europe depuis l'été 2023

L’Ivoirien était arrivé en Suède en juillet 2023 en provenance de l’ASEC Mimosas, club de première division de son pays natal. Il aurait ainsi pu connaître son deuxième défi à l’étranger en rejoignant les Zèbres.