Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Photo: © photonews

Suite au départ de Nilson Angulo lors de cette dernière journée du mercato, le Sporting d'Anderlecht s'active pour lui trouver un remplaçant. Il pourrait s'agir de Coba Da Costa, ailier de Getafe.

Angulo était l’un des rares véritables ailiers de l’effectif. Avec son départ, Anderlecht risque de se retrouver très démuni sur les flancs, d’autant plus au vu des blessures et des problèmes de forme ailleurs dans l’équipe. Un renfort ne semble donc pas être un luxe, mais une nécessité.

Coba Da Costa pour remplacer Nilson Angulo ?

Dans ce contexte, le nom de Coba Da Costa apparaît désormais dans le Nieuwsblad. L’international bissau-guinéen de 23 ans est sous contrat avec Getafe et est envisagé en interne comme un possible remplaçant de Nilson Angulo. 

Da Costa a déjà disputé quatorze rencontres cette saison en Liga et a également joué deux matches de Coupe. Le plus souvent en tant que remplaçant, mais bien au plus haut niveau. Il a délivré une passe décisive et est réputé pour être un ailier rapide et direct.

Le joueur de couloir est encore lié à son club jusqu’en 2029 et sa valeur marchande est estimée à environ 2,5 millions d’euros. Anderlecht entretient en outre de bonnes relations avec Getafe, où le club bruxellois a également prêté Luis Vázquez cet hiver.

Lire aussi… OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu
Tout dépend désormais de l’horloge. Si Anderlecht laisse partir Nilson Angulo de manière définitive, un mouvement entrant devra presque forcément suivre. Les prochaines heures diront si Da Costa devient effectivement la pièce manquante du puzzle sur le flanc.

