OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

C'est officiel, Coba da Costa est le remplaçant de Nilson Angulo, parti à Sunderland en provenance du Sporting d'Anderlecht. L'ailier rejoint le club bruxellois sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Joueur de l'équipe A de Getafe depuis décembre 2024, l'attaquant originaire de Guinée-Bissau a pris part à un total de 39 matchs. Il ne s’est cependant pas énormément montré décisif, trouvant le chemin des filets à une seule reprise et ne délivrant que trois assists.

Anderlecht entretient de bonnes relations avec Getafe suite à la signature de Luis Vázquez au club. Les deux hommes ont d’ailleurs probablement dû se concerter avant que ce transfert n’ait lieu.

Une signature sous forme de prêt permet à Anderlecht de garder une marge de manœuvre sur le plan financier. Le transfert de Nilson Angulo a bien renfloué les caisses anderlechtoises avec pas moins de 17,3 millions d’euros, plus trois millions de bonus éventuels.

Les caractéristiques de Coba da Costa

Coba da Costa est un joueur technique, rapide et fort dans les duels aériens. Il espère parvenir à s’imposer dans un Anderlecht malade, qui a bien besoin d’un joueur capable de faire la différence.

En 14 matchs de championnat cette saison, Coba da Costa ne s’est pas montré décisif. Il espère désormais que ce sera le cas à Anderlecht.