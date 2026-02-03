Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Si le Belgo-Marocain Rayane Bounida fait beaucoup parler de lui récemment avec l'Ajax, un autre joueur belge est également au cœur des discussions dans la capitale néerlandaise : Mika Godts. L'ailier gauche monte en puissance avec les Amstellodamois.

Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant Mika Godts est bien l'un des joueurs belges les plus en vue en ce moment. Dimanche encore, il s'est montré décisif en inscrivant deux buts en championnat contre l'Excelsior. L'un d'entre eux a d'ailleurs été inscrit sur un assist de Rayane Bounida.

Mika Godts est un jeune ailier âgé de seulement 20 ans. Il a été formé dans le centre de formation d'Anderlecht avant de rejoindre celui du KRC Genk et ensuite celui de l'Ajax. C'est avec le club néerlandais qu'il a fait ses grands débuts professionnels en avril 2023, lors d'un match contre le Fortuna Sittard. Dans un premier temps intégré au groupe du Jong Ajax, il évolue désormais avec l'équipe A depuis mars 2024.

Cette saison, il a déjà pris part à un total de 29 matchs toutes compétitions confondues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est montré intéressant. Au total, il a planté 10 buts et a délivré 9 passes décisives. Un très bon bilan pour un joueur qui ne fait que monter en puissance. Le voir rejoindre l'équipe nationale belge devient un véritable sujet. 

Mika Godts, un ailier moderne

Le Belge est réputé pour sa vitesse, sa technique de dribble et sa capacité à éliminer en un contre un. C'est un droitier qui évolue principalement sur le côté gauche. Il a tout d'un ailier moderne : percutant, adroit et technique. Il a désormais fait sa place dans une équipe telle que l'Ajax, ce qui en dit long sur ses qualités.

C'est inévitablement l'un des jeunes joueurs belges de la génération 2005 à suivre. S'il continue à monter en puissance et à se montrer décisif cette saison, Rudi Garcia pourrait bien réfléchir à deux fois avant de le sélectionner pour le Mondial 2026. Ce qui pourrait malheureusement jouer en sa défaveur est qu'il n'évolue pas dans un grand championnat, mais surtout que la concurrence au poste d'ailier reste forte en équipe nationale. 

Le Mondial 2026 ?

Au micro de NOS, il avait d'ailleurs bien exprimé son désir d'être un jour Diable Rouge : "Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer pour les Espoirs. Je souhaite jouer pour la Belgique, j’espère donc être sélectionné la prochaine fois, que ce soit en équipe première ou chez les Espoirs."

Il avait également notamment évoqué le sujet d'une potentielle participation au Mondial 2026 : "Est-ce réaliste ? Ce n’est pas à moi d’en juger. À mes yeux, c’est encore loin. Si vous voulez vraiment y arriver, vous devez performer au plus haut niveau chaque semaine."

Une chose est sûre, il n'a qu'une seule chose à faire : continuer sur sa lancée. Et s'il n'est pas repris lors du prochain grand tournoi, cela ne pourrait bien être qu'une partie remise, puisque de la qualité, il en a, comme il l'a montré à de maintes reprises.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Mika Godts

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Asare - Adinany - Hashioka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Asare - Adinany - Hashioka

07:40
En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

07:40
Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

07:20
"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

07:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

23:45
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45
OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

21:30
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

19:15
Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

00:30
Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

19:00
Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

18:45
L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

18:30
Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

18:16
OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

00:15
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

00:00
Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

18:00
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40
Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved