Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Si le Belgo-Marocain Rayane Bounida fait beaucoup parler de lui récemment avec l'Ajax, un autre joueur belge est également au cœur des discussions dans la capitale néerlandaise : Mika Godts. L'ailier gauche monte en puissance avec les Amstellodamois.

Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant Mika Godts est bien l'un des joueurs belges les plus en vue en ce moment. Dimanche encore, il s'est montré décisif en inscrivant deux buts en championnat contre l'Excelsior. L'un d'entre eux a d'ailleurs été inscrit sur un assist de Rayane Bounida.

Mika Godts est un jeune ailier âgé de seulement 20 ans. Il a été formé dans le centre de formation d'Anderlecht avant de rejoindre celui du KRC Genk et ensuite celui de l'Ajax. C'est avec le club néerlandais qu'il a fait ses grands débuts professionnels en avril 2023, lors d'un match contre le Fortuna Sittard. Dans un premier temps intégré au groupe du Jong Ajax, il évolue désormais avec l'équipe A depuis mars 2024.

Cette saison, il a déjà pris part à un total de 29 matchs toutes compétitions confondues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est montré intéressant. Au total, il a planté 10 buts et a délivré 9 passes décisives. Un très bon bilan pour un joueur qui ne fait que monter en puissance. Le voir rejoindre l'équipe nationale belge devient un véritable sujet.

Mika Godts, un ailier moderne

Le Belge est réputé pour sa vitesse, sa technique de dribble et sa capacité à éliminer en un contre un. C'est un droitier qui évolue principalement sur le côté gauche. Il a tout d'un ailier moderne : percutant, adroit et technique. Il a désormais fait sa place dans une équipe telle que l'Ajax, ce qui en dit long sur ses qualités.

C'est inévitablement l'un des jeunes joueurs belges de la génération 2005 à suivre. S'il continue à monter en puissance et à se montrer décisif cette saison, Rudi Garcia pourrait bien réfléchir à deux fois avant de le sélectionner pour le Mondial 2026. Ce qui pourrait malheureusement jouer en sa défaveur est qu'il n'évolue pas dans un grand championnat, mais surtout que la concurrence au poste d'ailier reste forte en équipe nationale.





Le Mondial 2026 ?

Au micro de NOS, il avait d'ailleurs bien exprimé son désir d'être un jour Diable Rouge : "Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer pour les Espoirs. Je souhaite jouer pour la Belgique, j’espère donc être sélectionné la prochaine fois, que ce soit en équipe première ou chez les Espoirs."

Il avait également notamment évoqué le sujet d'une potentielle participation au Mondial 2026 : "Est-ce réaliste ? Ce n’est pas à moi d’en juger. À mes yeux, c’est encore loin. Si vous voulez vraiment y arriver, vous devez performer au plus haut niveau chaque semaine."

Une chose est sûre, il n'a qu'une seule chose à faire : continuer sur sa lancée. Et s'il n'est pas repris lors du prochain grand tournoi, cela ne pourrait bien être qu'une partie remise, puisque de la qualité, il en a, comme il l'a montré à de maintes reprises.