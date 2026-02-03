Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Allan Saint-Maximin était la recrue vedette de la Liga mexicaine il y a 6 mois. Mais le pays co-organisateur du prochain Mondial s'est au final fait une très mauvaise publicité...

Allan Saint-Maximin (28 ans) avait surpris tout le monde en août dernier : après une pige lucrative en Arabie Saoudite, l'ailier français passé par Newcastle United et Fenerbahçe signait au CF América. Un transfert "romantique" dans un pays vu comme fanatique de football, à un an d'une Coupe du Monde très attendue au Mexique.

Mais six mois plus tard, l'histoire d'amour aura tourné court entre Saint-Maximin et le Mexique. Le joueur a en effet décidé de quitter l'América après que ses enfants, scolarisés à Mexico City, aient été victimes d'insultes racistes à l'école.

Saint-Maximin signe au RC Lens 

Le CF América a pris acte de sa décision et soutenu son désormais ex-joueur, communiquant officiellement au sujet des faits dénoncés par Allan Saint-Maximin sur ses réseaux sociaux. "Nous réaffirmons notre condamnation de quelconque acte de discrimination et/ou de violence qui viole la dignité humaine", assure le club mexicain.

Le Français a également communiqué via ses réseaux et explique que sa priorité était la protection de ses enfants. "J’ai grandi, j’ai appris à lutter contre les attaques, qu’elles soient dissimulées, cachées ou frontales. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais, c’est qu’on s’en prenne à mes enfants.

La protection de mes enfants est ma priorité, et je me battrai avec toutes mes forces pour qu’ils soient respectés et aimés, quelles que soient leurs origines ou leur couleur de peau", écrit-il sur son compte Instagram.


Cette affaire, c'est le Racing Lens qui en profite : le 2e de Ligue 1 accueille Allan Saint-Maximin jusqu'en fin de saison, gratuitement. 

