Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Photo: © photonews
Le KRC Genk réfléchit désormais sérieusement à un départ de Hyeon-gyu Oh vers Beşiktaş. Le club turc a augmenté son offre à 15 millions d'euros, bonus atteignables compris, mais les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord définitif. Le mercato turc se referme ce vendredi.

La semaine dernière, Beşiktaş avait encore proposé 12 millions d’euros pour l’attaquant sud-coréen, une offre que Genk a refusée sans hésiter. Le club a toutefois fait savoir que les négociations sont en cours et que les deux parties sont toujours en contact, rapporte Het Laatste Nieuws.

Après l’échec de son transfert phare vers Stuttgart, Oh n’a plus retrouvé sa meilleure forme à Genk, malgré le fait qu’il devait porter l’attaque après le départ de Tolu Arokodare. Un transfert apparaît dès lors comme une solution logique pour toutes les parties afin d’offrir un nouveau point de départ à l’attaquant.

Hyeon-gyu Oh semble donc bel et bien se diriger vers Beşiktaş

Cette saison, Oh a inscrit dix buts toutes compétitions confondues, mais son rôle au sein de l’équipe a nettement diminué. Genk souhaite désormais lui donner l’opportunité de se relancer, même si un transfert pourrait lui offrir un nouveau souffle.

Le club tient d’ailleurs déjà compte d’un éventuel départ d’Oh dans ses autres décisions. Ainsi, le prêt de Jusef Erabi a provisoirement été bloqué afin de préserver les options offensives et l’équilibre du noyau.


Il semble plausible que Genk et Beşiktaş parviennent à un accord d’ici vendredi. Pour Oh, un départ vers la Turquie pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre de sa carrière, tandis que Genk pourrait encaisser une somme de transfert conséquente.

