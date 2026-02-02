OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Kyan Vaesen quitte Westerlo et rejoint OHL. En manque de temps de jeu en Campine, le buteur était à la recherche d'un nouveau défi.

Le joueur de 24 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029 avec les Louvanistes. Le montant du transfert est de 150 000 euros selon Transfermarkt, un montant bien en deçà de sa valeur marchande estimée à 700 000 euros.

Kyan Vaesen a pris part à un total de 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il a cependant multiplié les entrées en jeu puisque son total de minutes jouées s’élève à 290.

Les mots du directeur sportif d’OHL

Le directeur sportif d’OHL, György Csepregi, est ravi de ce transfert : "Nous recherchions un joueur immédiatement opérationnel, qui connaît le championnat et nécessite un temps d’adaptation le plus court possible. Finalement, notre choix s’est porté sur Kyan, ce qui n’était pas évident puisque Westerlo est un concurrent direct.

Mais après des discussions avec le joueur et son entourage, nous avons pu conclure un accord. Kyan apportera une concurrence supplémentaire dans le secteur offensif. Il a faim et veut prouver à beaucoup de personnes qu’elles ont tort", conclut-il dans le communiqué du club louvaniste.

À OHL, Kyan Vaesen espère donc montrer ce dont il est capable. Le temps d’adaptation ne devrait pas prendre énormément de temps pour celui qui connaît le championnat.