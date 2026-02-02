OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

En manque de temps de jeu avec l'équipe première de Charleroi, Raymond Asante a trouvé un nouveau défi. Le Ghanéen rejoint le Patro Eisden jusqu'en fin de saison. L'information a été officialisée en ce dernier jour de mercato par le club qui a récemment signé notamment un certain Radja Nainggolan.

L’attaquant rejoint la formation de Challenger Pro League sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Il espère désormais retrouver du temps de jeu et pouvoir montrer ce dont il est capable.

Au Sporting de Charleroi, le grand saut vers l’équipe première a été compliqué pour lui. Seulement 17 minutes de jeu dans l’élite du football belge lui ont été accordées cette saison.

Il évoluait notamment de temps en temps avec l’équipe des Zebra Elites pour obtenir des minutes de jeu. Le 24 janvier dernier, il était notamment titulaire lors de la victoire des jeunes Carolos face à Tubize-Braine sur le score de 2-3.

Et c’est d’ailleurs peut-être bien avec ce match qu’il a tapé dans l’œil du Patro Eisden. Pourquoi, me diriez-vous ? Parce qu’il a tout simplement délivré trois assists sur les trois buts de son équipe. Une performance XXL qui n’est certainement pas passée inaperçue.

Objectif la montée D1A



Avec l’équipe de D1B, Raymond Asante tentera d’accrocher la montée en première division, un défi possible mais loin d’être évident pour le club qui est actuellement cinquième de CPL. Pour rappel, les équipes classées de la troisième à la sixième place disputeront des play-offs pour la montée, tandis que les deux premières du championnat monteront directement dans l’élite.