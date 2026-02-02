OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

Le KRC Genk s'est renforcé avec Emile Doucouré. Le portier de 18 ans arrive en provenance de Beerschot et a signé un contrat de quatre ans et demi, jusqu'à l'été 2030.

Doucouré rejoint immédiatement l'équipe première des Limbourgeois, où il s'entraînera quotidiennement. Ses minutes de jeu, il les gagnera d'abord avec le Jong Genk.

Le jeune gardien est connu comme un portier talentueux notamment dans son jeu au pied. Ce n'est pas un hasard : Doucouré a commencé sa carrière comme joueur de champ à Berchem Sport et n'a été transformé en gardien de but que plus tard.

Emile Doucouré signe à Genk jusqu'en 2030

Par l'intermédiaire du KV Malines, il est arrivé au Beerschot, où il a déjà débuté en Jupiler Pro League à l'âge de 17 ans la saison dernière.

Au niveau international, Doucouré est une valeur sûre pour les sélections belges des jeunes. Il a également joué une fois pour le Mali U23, mais a choisi définitivement la Belgique après des échanges avec l'entraîneur des gardiens Guy Martens.



" Je n'ai pas besoin de dire quelle histoire le KRC Genk a dans la formation des gardiens », déclare Doucouré. " J'ai tout de suite eu un bon sentiment envers le club. J'espère continuer à progresser ici et je rêve d'un jour pouvoir jouer pour l'équipe première. »