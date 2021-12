Romelu Lukaku devient le nouvel ambassadeur du jeu vidéo censé concurrencer PES et FIFA

Romelu Lukaku est le nouvel ambassadeur d'Ultimate Football League (UFL). Ce nouveau jeu vidéo de football, censé concurrencer les traditionnelles licences PES et FIFA, verra le jour en janvier.

"Je suis heureux d'annoncer mon rôle d'ambassadeur du jeu UFL. J'ai suivi les nouvelles autour de ce jeu depuis quelque temps et j'aime vraiment leur philosophie et l'approche du développement du jeu", a expliqué le Diable Rouge dans un post Instagram.

Tensions are high as the Big Man steps up looking calm and collected. He takes a run-up and…

We proudly reveal Romelu Lukaku as the next #UFL Ambassador. Welcome aboard, Big Rom! Here's a first look at him in #fairtoplay action. Stay tuned for more huge announcements! pic.twitter.com/yNYUegVZcs