La Premier League contrainte de reporter une nouvelle rencontre

Une nouvelle rencontre de Premier League vient de s'ajouter sur la liste des reports. L'opposition entre Southampton et Newcastle, prévue ce 2 janvier, est reportée suite à un trop grand nombre de cas Covid au sein de l'effectif des Magpies.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌#NUFC's fixture against Southampton at St. Mary's on Sunday has been postponed due to ongoing Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad.