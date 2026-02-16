"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

Kevin Mac Allister s'est exprimé à notre micro suite au partage entre le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise (1-1). Le défenseur bruxellois est évidemment déçu d'avoir laissé filer deux points.

L'Union Saint-Gilloise est revenue au score à environ un quart d'heure du terme grâce à Guilherme Smith, mais n'a pas réussi à inscrire un autre but pour s'imposer. De quoi frustrer le défenseur unioniste : "Pour nous, un match nul à l’extérieur, ce n’est jamais suffisant. Bien sûr, on sait à quel point c’est difficile à Sclessin, avec les supporters qui poussent beaucoup et ce type de joueurs.

Quand on est menés et qu’on parvient à égaliser, c’est positif, mais si on analyse le match, on aurait peut-être pu marquer un but de plus", a-t-il pointé.

L'Union meilleure en seconde période ?

"On est donc un peu déçus, parce qu’on voulait terminer cette série de neuf ou dix matchs par une victoire. Mais il est déjà tard maintenant. Je pense que le plus important reste la réaction de l’équipe en deuxième mi-temps."

L'Union Saint-Gilloise a été en difficulté dans le premier acte : "Oui, ce n'était pas suffisant en première mi-temps. Ils jouaient presque en un contre un sur tout le terrain. Quand on joue de cette manière et qu’on ne gagne pas les duels, évidemment l’adversaire peut vous mettre en difficulté.

Je pense qu’on n’a pas été assez bons en termes d’intensité et d’énergie en première mi-temps. En seconde période, on a changé un peu notre manière de jouer. On a davantage joué au football, on a trouvé des espaces. Mais oui, la première mi-temps aurait pu, et aurait dû, être différente."