Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

C'est la dernière ligne droite : il reste 15 points à prendre, et trois tickets pour les Playoffs. Tout ou presque est encore possible : qui accompagnera Bruges, l'Union et STVV ?

Trois équipes ont déjà composté leur ticket pour le top 6 ce week-end : le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise. Deux attendus, une surprise, mais trois équipes largement au-dessus de la concurrence : il y a déjà 13 points d'écart entre le podium et le RSC Anderlecht, 4e. Même divisé par deux, ça fait beaucoup.

Anderlecht, la "pire" équipe de D1A en 2026

C'est tout le paradoxe : en n'ayant encore ni marqué ni gagné en championnat en 2026 et en restant sur un bilan de 3/21, le RSC Anderlecht... reste installé à la 4e place du classement. Un indice clair sur le niveau de la Pro League cette saison.

Sur papier, le RSCA a un calendrier "accessible" dans les semaines à venir : les Mauves se rendent à Zulte Waregem, promu et qui lutte pour son maintien, avant de recevoir OHL, 13e. Mais mieux vaudra faire au moins 4/6 car dans la foulée, les Mauves iront à Bruges et Malines, avant de recevoir le Cercle.

S'ils sont sous pression lors de la dernière journée, voire même dépendants des résultats adverses après avoir joué 3 fois à l'extérieur en 4 matchs, les Mauves pourraient bien louper le top 6...

Le calendrier d'Anderlecht :

Zulte Waregem - Anderlecht
Anderlecht - OHL
Club de Bruges - Anderlecht
Malines - Anderlecht 
Anderlecht - Cercle de Bruges 

Gand a un programme assez accessible

La Gantoise est imprévisible, capable d'aller l'emporter à Charleroi comme de s'incliner à la maison contre OHL. Il ne faudra pas se louper à la maison contre Malines, concurrent direct, et faire le job face au Cercle et Zulte avant une dernière journée "abordable" chez la lanterne rouge. 

Les moments clef pour Gand seront donc certainement ce déplacement à Genk, qui est revenu dans la course au top 6 - ce sera un match à 6 points - puis la réception du KV Malines.

Le calendrier de La Gantoise

La Gantoise - Cercle de Bruges
Genk - La Gantoise
La Gantoise - Malines
La Gantoise - Zulte Waregem
Dender - La Gantoise 

Malines termine par du lourd 

Du côté du KV Malines, mieux vaudra faire 6/6 dans les deux semaines à venir, à la RAAL et contre Zulte Waregem, car les Sang & Or terminent la saison par trois matchs au sommet : à Gand, contre Anderlecht et à Bruges. L'idée de devoir aller créer l'exploit au Jan Breydel pour arracher les PO1 est peu engageante...

Le calendrier de Malines : 

RAAL - Malines
Malines - Zulte Waregem
La Gantoise - Malines
Malines - Anderlecht 
Club de Bruges - Malines 

Genk affronte deux adversaires directs

Le KRC Genk peut écarter deux rivaux pour le top 6 dans les semaines à venir : en battant le Standard, qui aura déjà besoin d'un miracle, puis La Gantoise, les Limbourgeois mériteraient bien leur place dans le top 6. 

Mieux vaut y figurer à ce moment, car ce qui attend le Racing, c'est alors un déplacement à l'Union Saint-Gilloise, puis la réception de Saint-Trond. La phase classique se termine à la RAAL, toujours solide à la maison et qui aura besoin de points...

Le calendrier de Genk : 

Genk - Standard 
Genk - La Gantoise
Union - Genk
Genk - STVV 
RAAL - Genk

Charleroi n'a plus droit à l'erreur 

Le Sporting Charleroi a 3 points de retard sur le top 6 : les Zèbres ont grillé un joker ce week-end à la maison. La marge de manoeuvre des Carolos est limitée et il faudra donc prendre un maximum de points à Westerlo puis contre Bruges, avant une fin de saison plus abordable. Mais Charleroi n'affrontera plus d'adversaires directs, et n'aura donc probablement pas son sort entre les mains. 

Le calendrier de Charleroi : 

Westerlo - Charleroi
Charleroi - Bruges
Dender - Charleroi
Charleroi - OHL
Zulte Waregem - Charleroi 

Le Standard aura besoin d'un miracle 

Cinq points de retard sur le top 6 : le Standard va devoir commencer par un exploit à Genk pour éviter d'immédiatement se retrouver largué, et devra ensuite enchaîner contre la RAAL. Restera un déplacement à l'Antwerp, qui ne croit plus au top 6, et la réception de Westerlo en fin de saison : ce serait déjà beau si les Rouches, lors de ce dernier match, sont à portée des Playoffs.

Le calendrier du Standard : 

Genk - Standard
Standard  - RAAL
Zulte Waregem - Standard 
Antwerp - Standard 
Standard - Westerlo

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
