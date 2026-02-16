Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe
Photo: © photonews
Deviens fan de Getafe!

Parti d'Anderlecht en prêt pour rejoindre Getafe cet hiver, Luis Vazquez s'est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe. L'Argentin a été élu joueur du mois de janvier au sein de son club.

Luis Vazquez avait entamé son aventure en Espagne par un but lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Girona le 26 janvier. Il a ensuite planté une seconde rose contre Alavés le 8 février lors de sa troisième rencontre.

Après quatre matchs disputés avec Getafe, l'Argentin a inscrit deux buts. Ses débuts réussis ne sont pas passés inaperçus en Espagne, ce qui lui a valu le trophée de joueur du mois de janvier dans son équipe.

Dans ce premier mois de l'année, il n'a pourtant inscrit qu'un seul but et disputé qu'un seul match, mais cela a été suffisant pour séduire les observateurs. Le buteur avait disputé 86 minutes lors du partage contre Girona avant d'être remplacé alors que le score était toujours de 0-1. Vitor Reis avait ensuite égalisé à la 90+5e. 

Anderlecht ne marque plus en championnat.

Du côté d'Anderlecht, qui peine à marquer en championnat, ses performances doivent très certainement être regardées d'un drôle d'œil. Poussé vers la sortie en raison de son manque d'efficacité, l'Argentin revit désormais.

Dimanche encore, Anderlecht n'a pas réussi à marquer. Face à La Louvière, les Bruxellois ont réalisé un partage sur un score nul et vierge. En Coupe de Belgique, les Mauves s'étaient pourtant tout de même imposés 0-4 contre l'Antwerp en demi-finale retour de Coupe de Belgique plus tôt en semaine.

