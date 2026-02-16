Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

L'Union Saint-Gilloise a plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile en championnat. Encore samedi, les Bruxellois ont été tenus en échec à Sclessin face au Standard (1-1). Kevin Mac Allister s'est exprimé à notre micro sur les performances de l'Union en déplacement.

Comment expliquer les difficultés de l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur ces dernières semaines ? "C’est vrai que cela fait plusieurs matchs qu’on ne gagne pas loin de notre stade. Un nul à l’extérieur, pour nous, ce n’est pas suffisant.

C’est différent de jouer loin de chez soi, surtout quand on enchaîne beaucoup de matchs. Certaines équipes sont peut-être plus fraîches parce qu’elles jouent moins."

L'Union Saint-Gilloise doit revoir sa mentalité en déplacement selon Kevin Mac Allister : "Je pense qu’on doit changer notre mentalité quand on joue à l’extérieur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. On veut progresser et on va progresser.

En play-offs, ce sera différent, j'espère. Ce sera encore plus difficile, et gagner sera un élément clé. Si on regarde les derniers play-offs, on avait remporté neuf matchs sur dix. C’est ce niveau d’exigence qu’il faut retrouver", a-t-il conclu.

Six matchs sans victoires à l’extérieur

Sur ses six derniers matchs de championnat en déplacement, l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée à une reprise et a réalisé cinq partages. Un bilan bien trop faible pour un candidat au titre !