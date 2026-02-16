Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg

Pour la première fois depuis son départ de Charleroi, Rik De Mil retrouvait le Sporting comme adversaire. Pour ne rien gâcher, ces retrouvailles se sont déroulées au Mambourg.

En conférence de presse d'après-match, Rik De Mil a dû faire attention à bien s'asseoir sur le siège de gauche réservé au coach visiteur et non sur celui de droite qui l'attendait pourtant après chaque match à la maison pendant près de deux ans. Un passage dans la salle de presse du Mambourg qui marquait la fin d'une journée assez riche en émotions.

Vers 16h30, De Mil descendait du car gantois pour refouler le sol du Pays Noir. "Je crois que Rik est arrivé assez stressé", explique Mehdi Bayat. Un stress qu'il n'a en tout cas pas laissé paraître avant le début de la rencontre, au moment de recroiser ses anciens joueurs. Les accolades et les sourires étaient d'ailleurs assez francs, tant avec les titulaires qu'au moment d'aller saluer le banc carolo.

Une fois le coup d'envoi donné, on a par contre pu décerner une certaine prudence par rapport à des Zèbres qu'il connaît sur le bout des doigts. "Notre bloc était un peu plus bas que d'habitude", a-t-il reconnu après coup. "Charleroi a des joueurs de grande classe qui peuvent faire très mal si vous laissez des espaces entre les lignes".

La Gantoise était en plus privée de Wilfried Kanga, pas encore totalement remis de sa commotion cérébrale. En son absence, Max Dean a inscrit un doublé, lui qui revient d'une rupture du ligament croisé et n'avait été titulaire qu'une fois cette saison : "Il a réalisé le match presque parfait en éxécutant parfaitement notre plan. Max a le profil pour profiter des espaces et partir en contre au sein d'une équipe jouant un peu plus bas, ce n'est pas un targetman comme Wilfried qui peut garder le ballon dos au but".





Rik De Mil soulagé

Son profil tombait finalement à pic vu le match que voulait disputer Gand : "On a réussi à trouver l'espace dans leur dos. Evidemment, Charleroi a aussi eu ses moments. Mais avec notre organisation, on a réussi à ne pas concéder beaucoup. Marquer le 1-3 sur penalty juste après la réduction du score du Sporting était très important".

De quoi repartir du Mambourg victorieux : "Pour moi, le plus important n'était pas de motiver les joueurs par rapport à mon retour ici, mais bien d'attendre une réponse par rapport à notre match du week-end dernier contre Louvain (défaite 1-3 NDLR). Je voulais vraiment voir une réaction dès le début. Et je l'ai vue".

Mais Rik De Mil ne minimise pas pour autant ce retour à Charleroi : "C'est très spécial de revenir. C'était amusant de revoir certains, dans le staff, dans les joueurs. J'ai été très bien accueilli, tout le monde a été très chaleureux". Ses anciens joueurs ont même été jusqu'à lui faire quelques cadeaux...sur le terrain. C'est aussi cela l'hospitalité hennuyère.