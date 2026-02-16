Réaction Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Pour la première fois depuis son départ de Charleroi, Rik De Mil retrouvait le Sporting comme adversaire. Pour ne rien gâcher, ces retrouvailles se sont déroulées au Mambourg.

En conférence de presse d'après-match, Rik De Mil a dû faire attention à bien s'asseoir sur le siège de gauche réservé au coach visiteur et non sur celui de droite qui l'attendait pourtant après chaque match à la maison pendant près de deux ans. Un passage dans la salle de presse du Mambourg qui marquait la fin d'une journée assez riche en émotions.

Vers 16h30, De Mil descendait du car gantois pour refouler le sol du Pays Noir. "Je crois que Rik est arrivé assez stressé", explique Mehdi Bayat. Un stress qu'il n'a en tout cas pas laissé paraître avant le début de la rencontre, au moment de recroiser ses anciens joueurs. Les accolades et les sourires étaient d'ailleurs assez francs, tant avec les titulaires qu'au moment d'aller saluer le banc carolo.

Une fois le coup d'envoi donné, on a par contre pu décerner une certaine prudence par rapport à des Zèbres qu'il connaît sur le bout des doigts. "Notre bloc était un peu plus bas que d'habitude", a-t-il reconnu après coup. "Charleroi a des joueurs de grande classe qui peuvent faire très mal si vous laissez des espaces entre les lignes".

La Gantoise était en plus privée de Wilfried Kanga, pas encore totalement remis de sa commotion cérébrale. En son absence, Max Dean a inscrit un doublé, lui qui revient d'une rupture du ligament croisé et n'avait été titulaire qu'une fois cette saison : "Il a réalisé le match presque parfait en éxécutant parfaitement notre plan. Max a le profil pour profiter des espaces et partir en contre au sein d'une équipe jouant un peu plus bas, ce n'est pas un targetman comme Wilfried qui peut garder le ballon dos au but".

Rik De Mil soulagé

Son profil tombait finalement à pic vu le match que voulait disputer Gand : "On a réussi à trouver l'espace dans leur dos. Evidemment, Charleroi a aussi eu ses moments. Mais avec notre organisation, on a réussi à ne pas concéder beaucoup. Marquer le 1-3 sur penalty juste après la réduction du score du Sporting était très important".

De quoi repartir du Mambourg victorieux : "Pour moi, le plus important n'était pas de motiver les joueurs par rapport à mon retour ici, mais bien d'attendre une réponse par rapport à notre match du week-end dernier contre Louvain (défaite 1-3 NDLR). Je voulais vraiment voir une réaction dès le début. Et je l'ai vue".

Mais Rik De Mil ne minimise pas pour autant ce retour à Charleroi : "C'est très spécial de revenir. C'était amusant de revoir certains, dans le staff, dans les joueurs. J'ai été très bien accueilli, tout le monde a été très chaleureux". Ses anciens joueurs ont même été jusqu'à lui faire quelques cadeaux...sur le terrain. C'est aussi cela l'hospitalité hennuyère.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise

Plus de news

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

17:42
Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

17:30
Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

14:40
Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

17:00
Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

16:30
Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

15:00
Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

15:30
"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

14:20
"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

14:00
Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

13:00
Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

13:30
Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

12:40
Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

12:00
La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

12:20
L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

11:20
1
Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

11:40
🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

11:00
Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

09:00
2
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00
🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

07:40
Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

07:00
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

06:30
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
2
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
7
Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

23:00
🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

21:20
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

20:40
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

21:47

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved