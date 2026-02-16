Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Véritable coup dur pour le Bayern Munich de Vincent Kompany : Manuel Neuer souffre d'une blessure au mollet.

Le portier allemand avait été remplacé à la mi-temps du match entre le Werder Brême et le Bayern samedi. Alors que le score était de 0-2 en faveur des Bavarois, Manuel Neuer a été contraint de céder sa place et a été remplacé par Jonas Urbig.

Le lendemain de cette rencontre, le Bayern a publié un communiqué pour donner des nouvelles du gardien. Il souffre d'une déchirure musculaire au mollet gauche. Sa durée d'indisponibilité n'a cependant pas été précisée dans le communiqué.

"Cette blessure a été confirmée à la suite d’un examen approfondi réalisé par le service médical du club bavarois", a conclu le club bavarois.

Au moins trois semaines d’absence ?

Le BILD rapporte qu'il devrait manquer au moins trois semaines de compétition. Cela veut donc dire qu'il manquera vraisemblablement le Der Klassiker (Dortmund contre le Bayern) le 28 février prochain.


Durant l'absence de Manuel Neuer, c'est donc Jonas Urbig qui le remplacera. Le jeune joueur de 22 ans aura l'occasion de se montrer et de gagner des points. Ce samedi, le Bayern recevra Francfort pour le compte de la 23e journée de Bundesliga.

