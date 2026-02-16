"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

Le RFC Liège s'est incliné 2-0 face à un Jong Genk qui a rapatrié quatre joueurs présents la veille contre Malines avec l'équipe première (sans avoir joué). Reno Wilmots a livré son analyse de cette rencontre au micro de DAZN après le match.

Nikolas Sattlberger, Noah Adedeji-Sternberg, Jusef Erabi et Sory Bangoura figuraient tous les quatre dans le onze des jeunes Genkois et ont disputé les 90 minutes. Reno Wilmots ne s'est cependant pas exprimé à propos de l'adversaire bien renforcé par son équipe première, mais est revenu sur la prestation de son équipe.

Il est évidemment déçu : "Ce n’est jamais agréable après une défaite. Mais surtout, on a le sentiment de ne pas avoir montré notre vrai visage en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a essayé de rectifier le tir. Du coup, c’est frustrant.

Je n’ai pas trop envie d’entrer dans les détails à chaud, j'aimerais revoir le match la tête froide, puis faire une analyse plus détaillée", a-t-il souligné.

Le RFC Liège dans le top 6 ?

Le RFC Liège est actuellement sixième de Challenger Pro League avec six points d'avance sur Eupen, qui a un match de moins. "On le savait avant le match que le top six n’était pas acquis. Ce n’est pas une surprise, on a un programme chargé et compliqué. Mais je pense que c’est compliqué à chaque match dans ce championnat.



Il faut toujours avoir la bonne mentalité. Donc, on doit repartir de l’avant, match après match. On commence par vendredi et ensuite, on verra pour la suite."