Le Standard de Liège clôture 2021 dans les cordes : "C'est du jamais vu ! Une année noire pour le club"

Le matricule 16 clôt son année 2021 par une défaite contre Zulte-Waregem et se retrouve à la quinzième place avec 23 points au compteur. Les Rouches ne pointent qu'à quatre points de la zone de relégation.

Le Standard de Liège présente un piètre bilan avant cette trêve hivernale. Le mal qui ronge le matricule 16 semble profond et l'arrivée d'un nouveau staff ne semble pas changer grand chose. "C'est du jamais vu ! Une année noire pour le club. Le Standard classé 15ème au classement à quatre points du barragiste... Cette année 2021 est une catastrophe sur le plan sportif, mais aussi financier en bord de Meuse", nous confie Alex Czerniatynski. "Le club est dans le rouge en coulisses et sur le terrain, les résultats n'arrivent pas. Encore bien qu'il y a eu cette victoire miraculeuse à l'Antwerp qui leur a permis d'engranger trois points de plus. Toutefois, la malchance s'est invitée dans leur spirale négative comme ces deux barres et ce poteau contre Zulte Waregem", souligne l'ancien joueur des Rouches.

"La trêve arrive au bon moment"

Le matricule 16 n'est pas parvenu à clôturer l'année 2021 sur une belle note et va effectuer son stage hivernal à Marbella en Espagne. "La trêve arrive au bon moment pour le club. Ils vont pouvoir travailler et se concentrer sur la suite. Mais, ils vont devoir également se renforcer. Il faut un véritable patron qui crie et tape du poing sur la table, mais aussi un véritable finisseur qui plante 10 à 15 roses", précise l'ancien buteur dépité par la crise que traverse le club dont il a défendu les couleurs. "Luka Elsner a dit qu'ils devaient regarder derrière au classement désormais. Je n'arrive toujours pas à croire que le Standard va lutter pour le maintien. S'ils jouent pour ne pas descendre, ils vont monter sur le terrain crispés et la peur au ventre chaque semaine. Les joueurs vont devoir chasser ce doute et être prêts mentalement pour la reprise mi-janvier", ajoute le technicien belge.

"Tourner la page et oublier au plus vite cette mauvaise saison"

Les Rouches reprendront la compétition avec un Clasico à Anderlecht avant de recevoir le Club de Bruges puis de se déplacer à Eupen avant d'accueillir le KV Malines. "Un calendrier peu clément et exigeant. Il faudra qu'ils prennent des points et remontent au classement afin de tourner la page et oublier au plus vite cette mauvaise saison. Car il est impossible pour moi de penser que le Standard de Liège va se battre jusqu'à la fin pour se maintenir en D1A", a conclu Alex Czerniatynski.