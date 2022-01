Hein Vanhaezebrouck et Sven Kums sur la même longueur d'ondes: "On n'a pas à se plaindre"

Les Buffalos ont réussi leur première partie de saison.

Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe et les huitièmes de finale de la Conference League, dans le coup pour les playoffs 1: les Gantois sont encore présents sur les trois fronts à la trêve. Satisfaisant? "On ne peut pas se plaindre, surtout quand on voit notre mauvais début de saison en championnat", estime Sven Kums.

Un avis que partage le T1 des Buffalos. "Je pense qu'on peut être satisfaits de notre première partie de saison. Nous sommes en demi-finale de la Coupe, en huitième de finale de la Conference League et cinquième du championnat. C'est un bilan satisfaisant", insiste Hein Vanhaezebrouck.