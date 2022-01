Genk tout proche de sa première recrue hivernale

Bernd Storck pourrait bientôt voir un milieu défensif venir renforcer son effectif.

D'après Expressen, Genk aurait trouvé un accord de principe avec le club suédois d'Hammarby pour le transfert d'Aziz Ouattara Mohammed.

Le journal suédois évoque une somme de 2,9 millions d'euros pour l'Ivoirien de 20 ans.

Titulaire la saison passée, le médian est un joueur solide qui peut également évoluer en tant que défenseur central ou arrière droit. À Hammarby, il a marqué trois buts en 27 rencontres la saison dernière.

Hammarby FC player Aziz Ouattara Mohammed did the Cristiano Ronaldo 'SIUUUUU' celebration after scoring a goal yesterday in the Swedish league.



Yet another player. The influence is INSANE.pic.twitter.com/8cJ0YJHqtS