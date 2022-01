Le nouvel entraîneur du RFC Seraing fait l'état des lieux et explique ce qu'il attend de ses troupes

Seraing a officiellement présenté son nouvel entraîneur principal ce lundi matin. Ce dernier a expliqué pourquoi il avait rejoint le club avant d'exposer son diagnostic pour sortir les Métallos de leur mauvaise série et parvenir ainsi à les maintenir en D1A.

Jean-Louis Garcia est le nouvel entraîneur du RFC Seraing. Après avoir évoqué les raions de son arrivée, le coach âgé de 59 ans a ensuite parlé de ses principes de jeu et de l'état des lieux. "J'aime une bonne organisation et une bonne structure, et je laisserai de la liberté à mes joueurs. Il fallait faire un état des lieux rapide de l'équipe et nous avons regardé beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de points à améliorer, à savoir d'abord le jeu", a souligné l'ancien T1 de Nancy.

"Il faut être plus solide et plus efficace défensivement. Cela passe par une maîtrise des principes défensifs, notamment de la défense de zone. Plus de rigueur et d'intelligence tactique. Une meilleure lecture des situations de jeu aussi. Il y a un côté joueur et je vais m'appuyer sur les qualités de cette équipe. Mais, il y a une certaine forme de naïveté qui se manifeste parfois. Quand on arrive pas à gagner, il faut apprendre à ne pas perdre. Une équipe qui joue le maintien doit pouvoir prendre au moins un point à chaque rencontre et être pragmatique. Certains joueurs doivent aussi prendre du plaisir à défendre en chopant un ballon, en faisant du pressing, des transitions ou en reculant pour mieux contrer. Puis, il y a l'état d'esprit et la confiance. Il faut développer de la grinta", a poursuivi le technicien français.

Il devrait y avoir du mouvement du côté du Pairay dans le sens des arrivées durant ce mois de janvier. "Dans le secteur défensif, si on amenait un peu de plus-value, cela pourrait être intéressant pour l'équipe. Mes dirigeants s'y attèlent. Je leur fais confiance, car nous avons assez à faire sur le terrain. À partir du moment où nous avions ciblé quels profils il nous fallait. Le club a conscience qu'il faut amener des outils et des arguments supplémentaires au coach et à l'effectif. Cibler surtout un joueur d'expérience ? Il faut accepter le projet tel qu'il est. Nous pouvons choisir un élément expérimenté, mais aussi accueillir un garçon à fort potentiel qui va venir franchir un cap. Cela dépendra des opportunités", a-t-il ajouté.

"Quand un entraîneur arrive, les cartes peuvent être redistribuées"

Le manque de concurrence du côté de Seraing est criant étant donné le petit noyau. Et ces dernières semaines, certaines pièces maîtresses, assurées de jouer chaque week-end, prestaient bien en-deçà de leur niveau habituel. "Quand un entraîneur arrive, les cartes peuvent être redistribuées. On arrive avec un oeil neuf et on souhaite de ne pas se faire influencer par les choix faits auparavant, même si des choses se dégagent quand même. Puis, cela donne de la motivation à certains qui ont eu moins de temps de jeu. On va peut-être découvrir des jeunes joueurs grâce aux entraînements. Cependant, j'ai un objectif en tête, la réception de l'Union Saint-Gilloise, le leader de ce championnat. Il faut des résultats immédiats. Si on demande aujourd'hui quelles sont nos chances contre l'Union, on doit être à 5%. Je veux que nous soyons à 45 voire 50% la veille du match ! Durant les quinze jours qui suivent, les joueurs devront me montrer ce qu'ils sont capables de faire et d'apporter à l'équipe. Il y aura quand même une ossature qui se dégage. Il faut un noyau resserré et non trop important", a précisé Jean-Louis Garcia qui rejoindra Metz ce mardi avec son groupe pour le stage hivernal.

"Je sais que ce groupe est sain"

"Une bonne chose pour pouvoir faire connaissance et travailler l'état d'esprit du groupe. Je sais que ce groupe est sain, j'ai eu plusieurs retours à ce sujet. C'est une bonne première base très importante. Nous devons travailler et partager nos valeurs : l'humilité, la générosité et le courage. Nous nous appelons les Métallos, nous ne pouvons pas être défaillants sur certaines valeurs. Surtout lors d'une opération de maintien. Prendre du plaisir à travailler dur et avoir une appartenance au projet collectif. Les joueurs doivent avoir envie de progresser en permanence. Comme le dit Chritstophe Urios, le coach de Rugby de l'Union Bordeaux : "Être meilleur ne s'arrête jamais". J'aimerais que mes joueurs cogitent là-dessus. Puis, je veux des mecs qui ne lâchent jamais même quand ils sont menés. Il faudra avoir cette culture de la gagne et du résultat", a conclu Jean-Louis Garcia.