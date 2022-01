🎥 Le but record d'Adnan Januzaj face à Alavès

Adnan Januzaj a profité d'une blessure pour entrer au jeu dÚs la 6e minute face à AlavÚs, et a rapidement ouvert le score pour la Real Sociedad.

Suite à la blessure d'Ander Barrenetxea en début de rencontre lors d'Alavès-Real Sociedad, Adnan Januzaj est monté au jeu et a très vite fait la différence, ouvrant le score pour son équipe à la 14e minute. Un but record en Liga : il s'agit du but inscrit le plus tôt dans une rencontre par un remplaçant.