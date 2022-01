Coronavirus : le Bayern touché de plein fouet

Après Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández et Tanguy Nianzou, Leroy Sané et Dayot Upamecano se sont rajouté à la longue liste des Bavarois testés positifs au Covid-19. Les deux joueurs sont désormais en isolement.

Les joueurs avaient reçu quelques jours de congé pour passer les Fêtes en famille, avant de reprendre les entraînements collectifs. La conséquence de cette courte pause est lourde pour le leader de Bundesliga, dont l'effectif est touché de plein fouet.

Le Bayern reprendra la Bundesliga vendredi avec un match à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. L'équipe de Julian Nagelsmann compte 9 points d'avance sur le Borussia Dortmund.

