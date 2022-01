Antonio Conte résigné : "Chelsea est largement au-dessus, il n'y a pas de comparaison possible"

Chelsea a fait un grand pas vers la finale de la Coupe de la Ligue anglaise ce mercredi en battant Tottenham (2-0). Et Antonio Conte n'a pas l'air optimiste concernant le match retour.

Le chemin qui doit mener Tottenham au sommet sous la houlette d'Antonio Conte est encore très long : les Spurs sont 6es de Premier League et à en croire le technicien italien, ils sont très loins du niveau de Chelsea, qui a battu son rival 2-0 ce mercredi soir en demi-finale aller de l'EFL Cup. "Il n'y a pas de comparaison possible entre nos deux équipes", se résigne Conte après la défaite. "On a vu la différence ce soir. Dès le départ, Chelsea s'est montré bien supérieur dans tous les domaines".

Antonio Conte ne se voile pas la face et lance même des mots forts : "Le niveau de Tottenham a fort baissé ces dernières années. Nous avons besoin de temps et de patience. Nous devons être humbles et continuer à travailler. Les renforts du mercato ne suffiront pas, il faudra se battre jusqu'au bout pour garder notre place au classement", déclare-t-il. "Si nous pensons le contraire, nous ne faisons pas bonne route".