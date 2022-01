L'ouverture du score de Dries Mertens contre la Juventus

Nouvelle titularisation, nouveau but pour Dries Mertens.

Le Napoli est particulièrement touché par le Covid-19 et également privé de plusieurs éléments partis au Cameroun disputer la CAN, mais les Partenopei n'ont pas rejoint Turin en victime consentante. C'est d'ailleurs Naples qui a ouvert le score sur la pelouse de la Juventus.

Et c'est du pied droit de Dries Mertens qu'est venue la première étincelle de ce choc. D'une frappe croisée à ras de sol, le Diable Rouge a inscrit son septième but de la saison (le sixième en Serie A) et son 142e but pour le Napoli, record du club à nouveau amélioré.