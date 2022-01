🎥 Premier League: Kevin De Bruyne nominé pour le but du mois

KDB pourrait ajouter une récompense individuelle à son palmarès personnel.

Blessé en début de saison, puis touché par le Covid-19 fin novembre, Kevin De Bruyne a profité du mois de décembre pour définitivement lancer sa saison. Auteur de trois buts et d'un assist en championnat, le Diable Rouge a aidé Manchester City à faire le break en tête de Premier League et il en profite pour s'immiscer dans la course aux récompenses du mois de décembre.

La superbe réalisation de KDB est en effet nominée pour le trophée du but du mois de décembre en Premier League, aux côtés de quelques autres superbes buts inscrits par Bernardo Silva, Trent Alexander Arnold, Lucas Moura et Mason Mount, entre autres.

Le "but du mois" est décerné depuis un peu plus de cinq ans en Premier League et Kevin De Bruyne a déjà remporté deux fois cette récompense. Comme Eden Hazard, qui est le seul autre Belge au palmarès. Si Kevin De Bruyne était élu pour le mois de décembre, il rejoindrait Andros Townsend, seul joueur à avoir remporté trois fois ce titre honorifique.