Zinho Vanheusden de retour, le Genoa à nouveau accroché

Zinho Vanheusden a profité du premier match de l'année pour effectuer son retour aux affaires, mais ça n'a pas suffi au Genoa, qui ne parvient pas à décoller dans le bas de classement.

Blessé en fin d'année 2021 et absent lors du dernier match de son équipe, Zinho Vanheusden a fait son retour ce jeudi. L'ancien capitaine du Standard était titulaire et a disputé l'intégralité du déplacement du Genoa à Sassuolo.

Une rencontre qui avait débuté à merveille pour le défenseur belge et ses équipiers: Mattia Destro a ouvert le score après six minutes de jeu. Mais Sassuolo est revenu au score en début de seconde période grâce à Domenico Bernardi et le score n'a ensuite plus évolué (1-1).

Nouvelle déception pour le Genoa qui n'a pas encore gagné en championnat sous les ordres d'Andreï Shevchenko et qui pointe toujours à l'avant-dernière place du classement. Sassuolo est 13e et conserve 12 points d'avance sur le premier relégable.