La décision, émanant de l'Assemblée Générale, est tombée aujourd'hui.

Certains clubs ont lancé l'idée de déplacer un ou deux jours de match vers un milieu de semaine en février, car il leur manque beaucoup de joueurs en raison de la CAN et des cas de contaminations. Cette proposition, émise entre autres par Zulte-Waregem et Gand, n'a néanmoins pas été suivie. La 22e journée se déroulera donc normalement.