Bas Dost relancé par le départ de Clément ? "Je faisais de mon mieux"

Sous Philippe Clément, Bas Dost n'était pas l'option prioritaire en pointe de l'attaque. L'arrivée d'Alfred Schreuder peut-elle relancer le Néerlandais ?

Bast Dost est très clair au micro de NOS lors du stage hivernal de Bruges : "Pour moi, ça ne peut qu'aller mieux. Il y a un an, j'arrivais ici pour me relancer, je jouais tout et nous étions champions, c'était donc l'euphorie. La nouvelle saison commence et après trois matchs, il a été décidé que je devais partir", déclare-t-il. "À partir de ce moment, j'ai très peu joué".

Le Néerlandais, auteur de 9 buts en 19 matchs de Pro League après son arrivée au mercato hivernal, ne sait pas expliquer sa mise à l'écart. "Tu peux poser la question au joueur, mais il faut aussi la poser au coach concerné. J'ai toujours fait de mon mieux et espéré obtenir ma chance", s'interroge Dost. "J'ai d'ailleurs montré des choses quand je la recevais (7 buts en 17 matchs cette saison, nda). "C'était embêtant, mais je suis dans une situation différente maintenant, nous verrons. Ce n'est pas parce que le coach est néerlandais que je vais tout jouer!".