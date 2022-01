Laszlo Bölöni veut son ancien assistant de l'Antwerp en sélection roumaine

Laszlo Bölöni va prendre les rênes de la Roumanie pour la seconde fois de sa carrière. Pour compléter son staff, il aimerait attirer un assistant avec lequel il a travaillé à l'Antwerp.

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est une question d'heures : Laszlo Bölöni devrait devenir le nouveau sélectionneur de la Roumanie, à 68 ans. Un beau défi pour l'ancien coach de l'Antwerp et de La Gantoise, libre depuis son passage mitigé au Panathinaikos. Ce qui retarde l'officialisation, ce sont les négociations entourant la composition du staff roumain, rapporte la Gazeta Sporturilor : Ladislau (comme il est appelé au pays) Bölöni souhaiterait intégrer à son équipe Peter Catteeuw, assistant, préparateur physique et head of performance à l'Antwerp.

Bölöni considére Catteeuw comme le meilleur dans son domaine en Belgique : son travail de synthèse était très apprécié par le Roumain lors de son passage à la tête du Great Old, de 2017 à 2020. La fédération roumaine, cependant, souhaiterait éviter les dépenses supplémentaires et tente de convaincre Laszlo Bölöni de s'entourer d'adjoints roumains. Une fois ce dernier litige réglé, la nomination de l'ancien coach du Standard à la tête de la Roumanie, pour la seconde fois de sa carrière après 2000-2001, pourra être annoncée ...