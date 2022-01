Chelsea se qualifie pour la finale de Coupe de la Ligue

Antonio Rüdiger est l'unique buteur de cette manche retour.

Après s'être imposé 2-0 à l'aller grâce à des réalisations signées Havertz et Davies (CSC), Chelsea a également remporté la manche retour face à Tottenham (0-1) et se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue. Le seul et unique but de la partie a été inscrit par le défenseur Antonio Rüdiger à la 18e minute de jeu.

Les Spurs auront eu les occasions, avec notamment un penalty non donné par le VAR et un but refusé de Kane, mais les Blues affronteront méritoirement le vainqueur entre Liverpool et Arsenal (rencontre aller demain soir, match retour le 20 janvier) en finale de la compétition.