Enfin un premier Clasico pour Eden Hazard ?

Ce soir, le Real Madrid affronte le FC Barcelone dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne (20h00). L'occasion pour Eden Hazard, repris dans le groupe par Carlo Ancelotti, d'enfin s'illustrer, lui qui a raté les précédentes confrontations contre l'ennemi catalan ?

Un début miné par les blessures

Ce n’est un secret pour personne, Eden Hazard (31 ans, 59 matchs, 5 buts et 10 passes décisives avec le Real depuis son arrivée) n’a pas été épargné par les blessures depuis son transfert pour 115 millions d’euros chez les Merengues en juillet 2019, la faute à une hygiène de vie souvent décriée. Samuel Eto’o, alors coéquipier du Belge à Chelsea, avait déjà eu des paroles aux allures presque de prophétie à ce sujet, le 22 mai 2014 sur le plateau de BeinSport :

"Ronaldinho était le meilleur joueur au monde, ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu’il était incroyablement fort. Mais seulement, un joueur qui ne s’entraine pas tous les jours, au bout d’un moment donné ça paye cash. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi, si tu ne t’entraînes pas, Monsieur Eden Hazard, au bout de deux ans on t’oublie. Et le football va tellement vite qu’il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort."

Déjà à Lille, pour son dernier match avec les Dogues, Rio Mavuba expliquait qu’Eden avait fait la fête toute la nuit, ce qui ne l’avait pas empêché de claquer un triplé. Mais comme quoi, comme dirait l’autre, à un moment ça se paye… Quittant Stamford Bridge avec une Europa League sous le bras, Eden va passer énormément de temps à l’infirmerie du Real lors de ses deux premières saisons, cumulant un total de 12 blessures pour 129 jours d’indisponibilité, notamment suite à un contact avec Thomas Meunier en Ligue des Champions. De quoi, jusqu’à aujourd’hui, louper l’opportunité de se mettre en avant dans un des événements sportifs les plus suivis au monde, et progressivement passer au second plan…

© photonews

Et Vinicius en profita…

Entre-temps, un jeune du nom de Vinicus Junior (21 ans) a eu le temps de se développer. Et même si ses premières saisons sous la vareuse du Real étaient loin d’être parfaites, force est de constater que le crédit qu'on lui a accordé se justifie aujourd’hui. Le feu follet brésilien a déjà inscrit cette saison 14 buts, délivré 9 passes décisives et forme désormais avec Karim Benzema un tandem d’attaque de feu. A un point que pour Eden, aussi barré par un autre jeune Brésilien, Rodrygo, il ne reste plus que les miettes pour essayer tant bien que mal de se relancer.

Le double jeu d’Ancelotti

Le coach italien, depuis son arrivée du côté de Bernabeu, n’a eu de cesse de dualiser son discours quant au rôle que pourrait avoir le Diable Rouge au sein de son effectif. D’abord cantonné au rang d’indésirable, le Brainois n’avait d’ailleurs pas pu fouler la pelouse du Camp Nou lors du dernier Clasico, le 24 octobre dernier, assistant depuis le banc à la victoire des siens (1-2). Depuis, Eden a reçu du temps de jeu (avec notamment 3 titularisations consécutives, sans être transcendant, il faut bien le reconnaître) et Ancelotti a quelque peu changé son discours, en déclarant notamment qu’il méritait sa place au sein du groupe et qu’il pouvait réaliser une grande deuxième partie de saison. Ce qui n’a pas empêché le tacticien italien d’à nouveau reléguer le numéro 7 madrilène sur le banc lors des deux dernières rencontres de championnat, ne le faisant pas disputer une seule seconde lors de la victoire 4-1 contre Valence le 8 janvier dernier. C’est d’ailleurs depuis le banc que le Diable Rouge aux 116 sélections devrait débuter la rencontre, en espérant qu’Ancelotti n’oublie pas le joueur hors du commun qu’il peut être (ou du moins, qu’il a été) et lui donne la chance de le montrer à nouveau aux yeux de tout le monde.